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Havalar ısındı pazarda fiyatlar düştü

Havalar ısındı pazarda fiyatlar düştü
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Kayseri'de havaların ısınmasıyla semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları önemli ölçüde geriledi. Domatesin kilosu 40 TL'ye, 3 kilosu 100 TL'ye düşerken, pazarcılar alım gücünün arttığını belirtti.

Kayseri'de havaların ısınmasıyla beraber semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları düştü.

Kayseri'de her gün kentin farklı noktalarına kurulan semt pazarlarında sebze fiyatları düştü. Sebze fiyatları hava sıcaklıklarına bağlı inişe geçerken vatandaşın alım gücünü de arttırdı. Fiyatı en çok düşen sebzenin domates olduğunu söyleyen pazarcı Ercan Oruç; "Havalar ısındı ve pazarlarda fiyatlar düştü. Şuanda halk pazarlarımızda her şey ucuz. 1 ay önce 80 TL ile 100 TL arasında olan sebzeler ve meyveler şuanda 30 ila 35 TL arasında satılıyor. En çok ucuzlayan sebzemiz domates. 2 hafta önce 70 ila 80 TL iken şuanda kilosunu 40'a, 3 kilosunu 100 TL'ye satıyoruz. 1 ay önce fiyatlarımız yüksek olduğu için vatandaşımızın alım gücünü biraz daha zorluyordu. Satın alan vatandaşsa sadece 1 kilo satın alabiliyordu. Havaların ısınmasıyla pazarlarda alım gücü iyi. Günümüz enflasyonuna göre 20-30 TL arası fiyatlar makul" şeklinde konuştu.

"Havaların ısınmasıyla fiyatlar gün gün düşüyor"

Pazarcı Emrah Oruç, ucuzlayan sebze fiyatlarına değinerek; "Havaların ısınmasıyla fiyatlar gün gün düşüyor. Biber 35, patlıcan 25, domates 3 kilo 100, salatalık 40 TL'ye kadar düştü. Fiyatlarımız oldukça makul. Havalar ne kadar ısınırsa fiyatlarda o kadar düşüyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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