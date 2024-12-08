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Kayseri'de Elektrikli Otobüsler İçin Güneş Enerji Santralleri Kuruldu

Kayseri'de Elektrikli Otobüsler İçin Güneş Enerji Santralleri Kuruldu
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, elektrikli otobüslerin şarj ihtiyacını karşılamak üzere iki Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu tamamladıklarını açıkladı. Yıllık 3 milyon kilowatt saat enerji üretecek bu projelerle, çevreci enerji kaynaklarına yatırım yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım AŞ'nin filosundaki elektrikli otobüslerin şarj ihtiyacını karşılamak üzere çevreci iki Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına imza attıklarını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, İldem Tramvay Park Sahası'nda kurulum çalışmaları tamamlanan 600 kilowatt kurulu güce ve 1140 güneş paneline sahip GES'in devreye alınarak elektrikli otobüslerin şarj edilmeye başlandığını ifade etti.

Ulaşımda kullanılacak rüzgar enerji santraline yönelik girişimlerin ardından yenilebilir ve çevreci enerji olan güneş enerjisini de değerlendirerek hizmete dönüştürdüklerini aktaran Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş'nin filosundaki elektrikli otobüslerin şarj ihtiyacını karşılamak üzere yıllık 1 milyon kilowatt saat enerji üretecek GES'in devreye alındığını dile getirdi.

Organize Raylı Sistem Depo ve İşletme Merkezi çatısında yapımı süren bir diğer GES'in de gelecek haftalarda tamamlanmasının planlandığını dile getiren Büyükkılıç, 1200 kilowatt kurulu güce ve 2 bin 132 güneş paneline sahip projenin, yılda 2 milyon kilowatt saat enerji üretecek kapasitede olduğunu bildirdi.

Büyükkılıç, gerçekleştirdikleri temiz ve yenilebilir enerji yatırımlarıyla yaşanabilir bir Kayseri için gayret gösterdiklerini ifade ederek, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir Kayseri için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Ekonomi
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