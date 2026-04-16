Kayseri'de çiftçilere 660 ton tohum dağıtıldı

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibeyle 660 ton tohum dağıttı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, tarım alanlarını aktifleştirmek için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde 50 hibeyle 660 ton nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye ve dörtlü karışım yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, insanların doğdukları yerde yaşamalarını sağlamak için çiftçiye destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Tarım alanlarını aktifleştirmek için çiftçiye dönem dönem tohum dağıttıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Sultan Sazlığı'mızda geçtiğimiz sene biraz kuraklık oldu. Buraya fazla su istemeyen tohumlar ekilmesi için destek olduk. Bıraksınlar mısır ekmeyi, silaj ekmeyi, pancar ekmeyi, daha az su isteyen ürünleri tercih edelim dedik, oradaki vatandaşları ikna ettik, bu tohumları dağıttık." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin ekili alan büyüklüğünde ve bitkisel üretim miktarında ülkede 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

Bakanlık ve belediye tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere nohut, aspir, yeşil mercimek, kuru fasulye ve dörtlü yem karışımı tohumu dağıtılacağını ifade eden Saklav, "Yaklaşık 500 bin dekar nadasa bırakılmış alanı tarımsal üretime kazandırdık. Bakanlık olarak 300 ton, Büyükşehir Belediyesi olarak da 360 ton tohumu çiftçimize dağıtacağız." dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri'nin son yıllarda tarım ve hayvancılıkta da ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Törende, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
