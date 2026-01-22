Haberler

Köyden İstanbul'a çanta imalatı

Köyden İstanbul'a çanta imalatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde yer alan atölyede 12 kişi, Küçük Künye Mahallesi'nde çanta imalatı yaparak ürettikleri ürünleri İstanbul'a gönderiyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde atölyede çalışan 12 kişi, İstanbul'a çanta imalatı yapıyor.

Buz gibi akan Homurlu Şelalesi ile meşhur ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Küçük Künye Mahallesi'ndeki atölyede 12 kişi çanta imalatı yapıyor. Mahallede kurulan atölyede üretilen çantalar İstanbul'a gönderiliyor. Atölyede usta başı olarak görev yapan Sinan Çakır, "Küçük Künye Mahallesi'ndenim, çanta imalatı yapıyoruz. Burada 12 kişi çalışıyor. Küçük Künye'de çanta imalatı yapıp İstanbul'a gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler