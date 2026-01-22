Köyden İstanbul'a çanta imalatı

Kayseri'nin Develi ilçesinde atölyede çalışan 12 kişi, İstanbul'a çanta imalatı yapıyor.

Buz gibi akan Homurlu Şelalesi ile meşhur ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Küçük Künye Mahallesi'ndeki atölyede 12 kişi çanta imalatı yapıyor. Mahallede kurulan atölyede üretilen çantalar İstanbul'a gönderiliyor. Atölyede usta başı olarak görev yapan Sinan Çakır, "Küçük Künye Mahallesi'ndenim, çanta imalatı yapıyoruz. Burada 12 kişi çalışıyor. Küçük Künye'de çanta imalatı yapıp İstanbul'a gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ