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Kayseri'de Atık Su Yatırımı: 407 Milyon Lira Harcandı

Kayseri'de Atık Su Yatırımı: 407 Milyon Lira Harcandı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı için atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak amacıyla 407 milyon 84 bin lira yatırım gerçekleştirdi. 194 bin 9 metre uzunluğunda atık su hattı imalatı tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için 2024 yılında kent genelinde 407 milyon 84 bin liralık yatırım gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 407 milyon 84 bin lira yatırım bedeli ile 194 bin 9 metre atık su hattı imalatı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek nesillere yaşanabilir yarınlar bırakmak için insan ve çevre sağılığının önemini iyi bildiklerini ifade etti.

Sağlıklı üstyapıların ancak sağlıklı altyapılar ile mümkün olabileceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için geçtiğimiz yıl 407 milyon 84 bin TL yatırım bedeli ile 194 bin 9 metre atık su yatırımı yapıldı. Tabi ki her şey memleketimiz, vatandaşımız için yapılıyor. Amacımız, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın hizmetkarı olmak. Tüm birimlerimiz bu bilinçle fedakarca gece gündüz demeden çalışıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Ekonomi
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