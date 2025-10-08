Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı Başladı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı.

Nobel Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, her iki sandalyenin birinin, her on yataktan yedisinin Kayseri'de üretildiğini söyledi.

Bununla gurur duyduklarını dile getiren Çiçek, mobilyada rekorlar kırıldığını, bu alanda istihdam ve ihracatla ülkeye katkı sağlandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya???????, bu tür organizasyonların hem Kayseri'nin hem de ülkenin ihracatına katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Fuarda, bahçe mobilyasından yatak odasına, salon takımından yemek odasına, genç odasından ofis mobilyalarına kadar pek çok ürün çeşidi yer alıyor.

Yerli ve yabancı mobilya alıcılarının ilgi gösterdiği fuar, 12 Ekim'e kadar açık olacak.