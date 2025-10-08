Haberler

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı Başladı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki Anadolu Mobilya Fuarı, OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı. Vali Gökmen Çiçek, yerel mobilya üretiminin önemine vurgu yaparak fuarın, Kayseri'nin ihracatına katkı sağlayacağını açıkladı. Fuarda birçok mobilya ürünü sergileniyor, yerli ve yabancı alıcıların ilgisi büyük.

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı.

Nobel Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, her iki sandalyenin birinin, her on yataktan yedisinin Kayseri'de üretildiğini söyledi.

Bununla gurur duyduklarını dile getiren Çiçek, mobilyada rekorlar kırıldığını, bu alanda istihdam ve ihracatla ülkeye katkı sağlandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya???????, bu tür organizasyonların hem Kayseri'nin hem de ülkenin ihracatına katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Fuarda, bahçe mobilyasından yatak odasına, salon takımından yemek odasına, genç odasından ofis mobilyalarına kadar pek çok ürün çeşidi yer alıyor.

Yerli ve yabancı mobilya alıcılarının ilgi gösterdiği fuar, 12 Ekim'e kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi

Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.