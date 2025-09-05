Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı.

Ardahan Üniversitesi, bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Kavılca buğdayının, yerleşkede ekilen 80 dönümlük arazideki hasadını tamamladı. Üniversite tarafından, uzun yıllardır yürütülen bilimsel araştırmalar ve uygulama çalışmalarıyla ata tohumunun korunması, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli projelere imza atıyor. 10 bin yıllık geçmişe sahip olan ve Ardahan'ın tarımsal mirasının en değerli unsurlarından biri olarak bilinen Kavılca buğdayı, gluten oranı düşük ve besin değeri yüksek olması bakımından önemli bir niteliğe sahiptir. Ardahan Üniversitesinin tarımsal üretim alanında sürdürdüğü çalışmalar, hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor hem de geleneksel tarım ürünlerinin bilimsel yöntemlerle korunmasına örnek teşkil ediyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Kavılca buğdayı üzerine yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Ardahan Üniversitesi'nin bölgesel kalkınmaya katkı sunan bu örnek çalışmaları, hem ülkemizin tarımsal mirasının korunmasına hem de sürdürülebilir tarıma ışık tutmaktadır" ifadelerini kullanmıştı. YÖK, Kavılca buğdayı ile ilgili çalışmaların yükseköğretim adına örnek bir model olduğunu vurgulamış ve Üniversitemizin bu alandaki çabalarını takdirle karşılamıştı.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu da, bundan sonraki süreçte de Kavılca buğdayı üzerine yürütülen projelerin geliştirilerek hem akademik çalışmalara hem de çiftçilerin üretim potansiyeline katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. - ARDAHAN