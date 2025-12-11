Samsun'da Kavak OSB'den 18 ülkeye ihracat yapılıyor

Samsun'un Kavak ilçesinde faaliyet gösteren Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) üretilen ürünler 18 ülkeye ihraç ediliyor.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezine 50 kilometre, limana ve demir yoluna 52 kilometre mesafede yer alan 1400 dönümlük Kavak Osb, ulaşım avantajı ve iş gücü erişimi dolayısıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaşan Kavak Osb'de metal, gıda, plastik, tekstil, yapı malzemeleri, makine imalatı ve mobilya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 37 firmada 1350 kişi istihdam ediliyor.

Bölgenin öne çıkan firmalarının üretim kapasitelerini her yıl artırdığı Osb'de yatırım talebi üzerine, yatırımcılara tahsis edilmek üzere 600 dönümlük ilave genişleme alanının hazırlıkları sürüyor.

Genişleme alanının devreye girmesiyle bölgenin üretim ve istihdam potansiyelinin yükselmesi bekleniyor.

Altyapı çalışmalarına hız veren OSB yönetimi, Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde mevcut su ve kanalizasyon hatlarını iyileştiriyor.

Ayrıca günlük bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisinin proje hazırlıkları devam ediyor.

Ulaşım altyapısının geliştirilmesi amacıyla Hacılı Geçidi Kavşağı'nda yapılacak bağlantı yolu için de çalışmalara başlandı.

Yolun tamamlanmasıyla OSB'de faaliyet gösteren firmalara zaman ve yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Kavak OSB'de üretim yapan firmalar yalnızca iç pazara değil, dış pazarlara yönelik de üretim gerçekleştiriyor.

Metal ürünleri, plastik mamul, makine, yapı malzemeleri ve gıda ürünleri gibi çeşitli kalemlerde 18 ülkeye ihracat yapılırken, firmaların ihracat hacimlerini her yıl artırdığı bildiriliyor.