"Katılım Genç Gelişim Programı" sertifika ve ödül töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building işbirliğinde düzenlenen "Katılım Genç Gelişim Programı" sertifika ve ödül töreni, Rize'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki törende, özellikle gençlere, yeni mezunlara, iktisadi bilimler, hukuk gibi alanlarda okuyanlara katılım finans alanını tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Katılım finans alanının gelecek dönemde Türkiye'de daha da büyüyeceğini belirten Aşan, şöyle konuştu:

"Temel hedefimiz, katılım finansın sektör dahilindeki toplam payını yüzde 15'e çıkarmak. Katılım finansın bu doğrultuda büyüyerek gelişeceğine inanıyor, bunun için de çabalıyoruz. Fakat bunun en önemli koşulu, insan kaynağı. Katılım Genç Gelişim Programı, bir meslek edindirme programı değil. Amacımız, bu alanın onların kariyerlerinde bir yeri olabileceğini gençlerimize anlatmak, onlara bu alanı tanıtmak ve kariyer hedeflerine en azından bir alternatif olarak bu alanı koymalarını sağlayabilmek."

İnsan kaynağı havuzunu geliştirebilmek için çabaladıklarını dile getiren Aşan, "Sektörün yüzde 15 büyüme için ihtiyaç duyduğu iyi yetişmiş insan kaynağını da sektöre kazandırmış olacağız. Aslında temel amacımız budur." dedi.

Aşan, düzenlenen programlarda 5 bine yakın katılımcıya ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene 100 katılımcımızı deprem bölgelerinde yaşayan kardeşlerimizden seçtik. O eğitimi yüz yüze yaparak, eğitime katılan kardeşlerimizden önemli bir bölümünün katılım finans kurumlarımızda istihdam edilmesini sağladık. Amaca ulaştık mı? Aslında ulaştık. Fakat en başından beri söylediğim şey, amacımız 5 yıl içinde 10 bin yeni mezun genç kardeşimize bu alanı tanıtmak. Bu sayıya, hatta belki daha fazlasına ulaşacağız. Gittikçe bu alana ilgi de artıyor."

Katılım programlarının 6'ncısını eylülde yapacaklarını anlatan Aşan, "Bir ihtimal, yetiştirebilirsek kamu kurum çalışanlarımız için de buna benzer bir eğitimi hazırlıyoruz. Asıl hedefimiz tabii gençler olacak. 10 bin hedefimize ulaşana kadar inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile 4 hafta süren ikinci aşama eğitimi ve sertifikasyon programı sonucu yapılan sınavlarda başarılı olup sertifika almaya hak kazananlar ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi.