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AB'nin son umudu Katar da kapıları kapattı! Avrupa bu kış gerçekten donacak

Ekonomi Haberleri

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransız gazetesi Le Monde'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'nın doğal gaz vanaları kapatmasıyla AB'nin son umudu olan Al Sani, ülkesinin Rus gazına alternatif olabileceğini düşünenlerin yanıldığını söyledi. Sani sözlerinin devamında, Rusya'nın küresel pazar için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Rusya'nın AB'ye gaz akışını büyük oranda durdurmuştu. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Avrupa, yeni gaz kaynakları aramaya başladı. Avrupa özellikle alternatif olarak Körfez ülkelerinin kapısını çalarken burada ön plana çıkan ülke Katar oldu. Fakat Katar Emiri'nin son açıklamaları AB tarafında pek de hoş karşılanmayacak.

''AVRUPA'NIN YAPTIRIMLARI İŞLERİ KARMAŞIK HALE GETİRDİ''

Al Sani, Rusya ile Avrupa arasındaki doğalgaz krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın uyguladığı yaptırımların işleri daha da karmaşıklaştırdığını savunan Al Sani, Rusya'nın küresel pazar için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

AB'nin son umudu Katar da kapıları kapattı! Avrupa bu kış gerçekten donacakKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani.

'RUSYA'NIN ALTERNATİFİ DEĞİLİZ'

Al Sani, enerji ve gaz konusunda ise Asya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine enerji ihraç ettiklerini ve ilerleyen yıllarda da bu ülkelere gaz ihraç etmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Rus gazının alternatifi olabileceğimizi düşünenler yanılıyorlar çünkü Rusya küresel pazar için önemli bir kaynak" ifadelerini kullandı. Tüm dünya için işleri karmaşık hale getiren yaptırımlar konusuna dikkatli yaklaşmak gerektiğini, Avrupa kıtasına gaz tedarikinde yaşanan kesintinin sebep olduğu sorunlardan herkesin etkilendiğini işaret etti.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Ekonomi

Katar Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Erol Birol :

bakıyorumda milletimiz avrupa donucakmış diye seviniyor avrupada milyonlarca insanimiz yaşıyor nasıl bir millet olduk anlayamıyorum yazıklar olsun

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Hamit Gündoğdu:

Avrupa bu kış yandınız kocaman pardon dondunuz ogggliiiimm. ABD nin osurukta gazı sizi bekliyor hem koklayın hemde kulllaanniinn.

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bekir yapici:

kardesim bize ne avrupadan mesela almanyanin büyük gaz depolari var yinede kisitlama yapabilirler ama adamlar gemilerle trenle getirme anlasmalari yapma pesindeler sanki rusya bize garanti vermis veya sözüne güvenilirmis gibi gayet rahatiz herifler bu gün muslugu kapatsa 3-5 gün sonra borudan hava gelir.yagcilik yalaklik yerine biz ne alemdeyiz onu sorgulayalim

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