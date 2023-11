Kastamonu'da Şeker Pancarları Tarlalarda Kaldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, çiftçiler tarafından üretilen tonlarca şeker pancarları, fabrikanın ilçedeki kantardan alım yapmaması ve yetersiz kota sebebiyle tarlalarda kaldı. Çiftçiler, yetkililerden yaşadıkları sorun için çözüm istedi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çiftçilerin ürettiği tonlarca şeker pancarı tarlada kaldı. Devrekani ilçesinde bulunan, Kastamonu Şeker Fabrikasına ait kantarda alımın durdurulması sebebiyle şeker pancarları tarlalarda kaldı. Geçen yılki bin 500 tonluk günlük alım kotasının, bu yıl 500 tona kadar düşürülmesi sebebiyle ürettikleri şeker pancarını satamadıklarını söyleyen çiftçiler, Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen halen tarlada hasadı yapılmayan pancarın olduğunu belirtti. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın pancar alımını 15 Aralık'ta durduracağını belirten bildiriler gönderdiğini belirten çiftçiler, tarlada kalan ürünleri için çözüm istedi. Ürünlerini satabilmek için Kastamonu Şeker Fabrikasına gitmeleri gerektiğini belirten çiftçiler, fabrikada da günlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

25,76 TL'ye indirimli şeker satımına başladı

Öte yandan, Türkşeker resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda tüm fabrikalarda yüzde 15,70 oranında indirimli, KDV hariç 22,76 TL'lik kilogram fiyatıyla, peşin şeker satışlarına başlanıldığını duyurdu. Şeker almak isteyenlerin çevrimiçi randevu sistemi ile randevu almaları gerektiği belirtildi.

"Devrekani'deki kantarda şu an alım yapılmıyor, bir tane traktör bulunmuyor"

Devrekani'de pancar üretimi yapan İsmail Kara, "Devrekani'de şu anda hava şartları kış mevsimi. Kış yaklaşmasına rağmen bizim günlük bin ton olan kotamızı her gün düşürüyorlar. Kış mevsimi yaklaştıkça kotamız düşüyor. Çiftçilerimiz pancarını teslim edemediği için silolarını tarlaya bırakmak zorunda kaldı. Şu anda her yer silo ile dolu. Tarlamda 18 dönüm pancarım kaldı, sıra yok, 15 gündür bana sıra verilmiyor. Sırayı sisteme göre atasalar sorun olmayacak ama olan sıra alıyor, olmayan da mağdur oluyor. Tarlada şu anda pancarlar bekliyor. Bir de 15 Aralık'ta şeker fabrikası kapanacak diye bizlere kağıt imzalatıldı. Bugünden itibaren 22 gün kaldı. Fabrika 15 gün açık kalsa günlük 500 tondan şu andaki kotayı bile yetmiyor, Devrekani'de teslim edilecek pancara kota yetmiyor. Tarlada pancarım kaldı. 15 gündür arıyoruz. Bizlere sıra olmadığını söylüyorlar. Sıra bizlere verilmiyor. Fakat Devrekani'de bulunan kantara baktığımızda da bir tane traktör yok. Kantar bomboş, buradan alım yapmıyorlar. Devrekani'den Kastamonu Şeker Fabrikasına göndermemiz gerekiyormuş. Çankırı'dan, Ankara'dan, Samsun'dan Kastamonu'ya pancar geliyor. Kış mevsiminin sert geçtiği Devrekani'de ise kotamızı düşürüyorlar" dedi.

"Şeker Fabrikasına pancar getirirken bazı arkadaşlarımız kaza geçirdi"

Çocukluğundan beri Devrekani'de şeker pancarı üretimi yaptıklarını belirten Kenan Aliustaoğlu ise, "Hasadını yaptığımız pancarımızı Devrekani'deki kantara teslim etmek istiyoruz. Bazı arkadaşlarımızın traktörleri düzgün olmadığı, römorkları yetersiz olduğu için Kastamonu Şeker Fabrikasına getirmekte zorluk çekiyorlar. Hem zaman kaybı hem kazaya sebebiyet hem de Şeker Fabrikasında uzun süre sıra da bekletilmemiz ürünümüzün tarlada kalmasına sebep oluyor. Ama bizler Devrekani'deki kantara pancarımızı teslim edebilirsek bu sıkıntıları bir aşmış olacağımızı düşünüyorum. Bu konuda yetkililerin bizlere yardımcı olmalarını bekliyorum" diye konuştu.

"Fiyat beklentimiz 3 lira civarındaydı"

Şeker pancarına yapılan 35 kuruşluk zamdan memnun olmadıklarını ifade eden Aliustaoğlu, "Piyasada şu anda her şey iki ya da üç katına çıkmış durumda. Maliyetler artmasına rağmen şeker pancarına verilen 35 kuruşluk zammı da yetersiz olduğunu söylemek istiyorum, emeğimizin bir nevi karşılığını alamamış oluyoruz. Bu konuda da yetkililer bizlere yardımcı olurlarsa, sesimizi duyurabilirsek ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

