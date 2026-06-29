Haberler

Kastamonu'da coğrafi işaretli geleneksel ürünler ekonomik değere dönüşüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KUZKA desteğiyle Kastamonu'da kurulan atölyelerde, coğrafi işaretli geleneksel ürünler üretilerek 200 kişiye istihdam sağlanıyor. Kadınlar, gençler ve dezavantajlı bireyler dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi alarak ek gelir elde ediyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilen "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor" projesiyle, kentin coğrafi işaretli geleneksel ürünleri ekonomik değere dönüştürülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler kapsamında KUZKA desteğiyle Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Taş Baskı Dokuması, Çarşaf Bağı ve Örme Fanilası için modern üretim atölyeleri kuruldu.

Kadınlar, gençler ve dezavantajlı bireylerden oluşan yaklaşık 200 kişi, bu atölyelerde geleneksel üretim tekniklerinin yanı sıra dijital pazarlama, reklam tasarımı ve e-ticaret alanlarında eğitim alıyor.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, ürettikleri ürünleri Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla satışa sunarak ek gelir elde etme imkanına kavuşuyor.

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce yürütülen projenin uygulama merkezlerini ziyaret eden KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Eğitim ve üretim atölyelerinde kursiyerlerle bir araya gelen Eraslan, proje kapsamında üretilen Kastamonu'ya özgü el sanatları ürünlerini inceledi.

Eraslan, gazetecilere, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulanan programın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Proje, kültürel mirasın korunmasının yanında yöresel ürünlerin markalaşmasıyla ulusal ve uluslararası pazarlara açılmasının önünü açtı. Böylece Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinin görünürlüğü artırılırken, yerel üreticilerin de rekabet gücü desteklenmiş oldu. Ayrıca her yıl eğitime katılan yaklaşık 200 kursiyere, bu üretim modelinden faydalanmak suretiyle ürettikleri ürünleri Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla satarak gelir elde etme imkanı sunuluyor. Yine projeyle meslek edindirdiğimiz kadın girişimcilere kendi üretim atölyelerini kurma imkanı sağlanıyor."

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Amedspor transferde durmuyor! Bir sürpriz isim daha duyuruldu

Amedspor'u tutabilene aşk olsun! Bir sürpriz transfer daha duyuruldu
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi