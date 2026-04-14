Kastamonu'ya 784 milyon liralık besi organize tarım bölgesi yatırımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da yapılacak 784 milyon liralık yatırımla Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'nin hayvancılığın merkezlerinden biri olacağını açıkladı. Proje, 19 bin 100 baş kapasite ve yıllık 8 bin 500 ton et üretim hedefliyor.

Yumaklı, NSosyal hesabından Kastamonu'da yapılan Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Devrekani Besi Organize Tarım Bölgemizin altyapı inşaatında yüzde 92 seviyesine ulaştık. Kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunulacak OTB, tamamen faaliyete geçtiğinde 19 bin 100 baş kapasiteye ve yıllık 8 bin 500 ton et üretimine ulaşacak. 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Üretim gücümüzü artırıyor, gıda arz güvenliğimizi teknoloji ve modern altyapı ile inşa ediyoruz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
