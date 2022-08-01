Kastamonu haberi | Sel mağduru Küre ilçesine yeni iş makineleri kazandırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu haberi | Sel mağduru Küre ilçesine yeni iş makineleri kazandırıldı

Kastamonu haberi | Sel mağduru Küre ilçesine yeni iş makineleri kazandırıldı

Kastamonu haberine göre KASTAMONU (İHA) – 11 Ağustos 2021 tarihi ile 27 Haziran tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde kamyon ve çift kabinli arazi aracı kazandırıldı.

 - Güncelleme:

KASTAMONU (İHA) – 11 Ağustos 2021 tarihi ile 27 Haziran tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde kamyon ve çift kabinli arazi aracı kazandırıldı.

Küre İlçe Özel İdaresinin hizmet kapasitesini artırmak ve daha hızlı iş yapımını sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi desteği ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin katkılarıyla alımı gerçekleştirilen Lastikli Tekerlekli Yükleyici (Loder) İş Makinesi ve Has Küçükler Taş Ocağı tarafından hibe edilen çift kabinli arazi aracı ile bir maden şirketi tarafından hibe edilen kamyon, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Yeni araçların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene Küre Kaymakamı Miraç Topaloğlu, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, Küre Cumhuriyet Savcısı Rasim Gökhan, Küre İlçe Emniyet Amiri Vekili Cem Cartıllı, Küre İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Şükrü Adlım, Küre İlçe Müftüsü Murat Selci, Küre İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Oktay Kocaer, İl Genel Meclisi Üyeleri Reşat Dinler ve Mustafa Canbaz, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uzunöz Muhtarı Ahmet Ünlü, köy muhtarları ve İlçe Özel İdare personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Küre İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından yapılan duanın ardından kurban kesildi.

Araç parkının Küre'ye kazandırılmasındaki destek ve katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan'a törende teşekkür edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title