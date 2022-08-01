Kastamonu haberi | Sel mağduru Küre ilçesine yeni iş makineleri kazandırıldı

KASTAMONU (İHA) – 11 Ağustos 2021 tarihi ile 27 Haziran tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde kamyon ve çift kabinli arazi aracı kazandırıldı.

Küre İlçe Özel İdaresinin hizmet kapasitesini artırmak ve daha hızlı iş yapımını sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi desteği ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin katkılarıyla alımı gerçekleştirilen Lastikli Tekerlekli Yükleyici (Loder) İş Makinesi ve Has Küçükler Taş Ocağı tarafından hibe edilen çift kabinli arazi aracı ile bir maden şirketi tarafından hibe edilen kamyon, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Yeni araçların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene Küre Kaymakamı Miraç Topaloğlu, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, Küre Cumhuriyet Savcısı Rasim Gökhan, Küre İlçe Emniyet Amiri Vekili Cem Cartıllı, Küre İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Şükrü Adlım, Küre İlçe Müftüsü Murat Selci, Küre İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Oktay Kocaer, İl Genel Meclisi Üyeleri Reşat Dinler ve Mustafa Canbaz, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uzunöz Muhtarı Ahmet Ünlü, köy muhtarları ve İlçe Özel İdare personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Küre İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından yapılan duanın ardından kurban kesildi.

Araç parkının Küre'ye kazandırılmasındaki destek ve katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan'a törende teşekkür edildi. - KASTAMONU