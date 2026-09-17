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Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 178 bin 849 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 178 bin 849 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 178 bin 849 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 178 bin 849 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,0'ini otomobil, yüzde 21,9'unu traktör, yüzde 15,0'ini motosiklet, yüzde 12,5'ini kamyonet, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Kastamonu'da Ağustos ayında 664 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 664 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 52,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile otomobil, yüzde 17,6 ile traktör ve yüzde 7,4 ile kamyonet takip etti. Öte yandan, Kastamonu'da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre 140 adet azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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