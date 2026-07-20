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Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 177 bin 068 oldu

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TÜİK verilerine göre, Kastamonu'da Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 177 bin 68'e ulaştı. Araçların yüzde 45'ini otomobil oluştururken, Haziran'da 693 yeni araç tescil edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 177 bin 068 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 177 bin 068 oldu. Bu taşıtların yüzde 45'ini otomobil, yüzde 22'sini traktör, yüzde 14,7'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kastamonu'da Haziran ayında 693 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 693 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 62,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile otomobil, yüzde 8,8 ile traktör, yüzde 7,1 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre 15 adet arttı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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