Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 176 bin 160 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 176 bin 160 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,1'ini otomobil, yüzde 22,0'sini traktör, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu'da Mayıs ayında 500 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 500 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 56,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 27,8 ile otomobil, yüzde 7,4 ile kamyonet ve yüzde 5,8 ile traktör takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre 203 adet azaldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı