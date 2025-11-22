Haberler

Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 171 Bin 297

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Kastamonu'da Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 171 bin 297 oldu. Araçların yüzde 44,9'unu otomobiller oluştururken, Ekim ayında 513 yeni taşıt kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 171 bin 297 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları, Ekim verilerini açıkladı. TÜİK tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 171 bin 297 oldu. Bu taşıtların yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 22,4'ünü traktör, yüzde 14,0'ını motosiklet, yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kastamonu'da Ekim ayında 513 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 513 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 46,0 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 32,9 ile otomobil, yüzde 11,5 ile traktör ve yüzde 6,6 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 152 adet azaldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
