Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 166 Bin 523 Oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kastamonu'da Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 166 bin 523'e ulaştı. Araçların %45,1'ini otomobiller oluştururken, toplam kayıtlarda motosikletler ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 166 bin 523 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 166 bin 523 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,1'ini otomobil, yüzde 22,7'sini traktör, yüzde 13,3'ünü motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu'da Mayıs ayında 703 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 703 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 59,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile otomobil, yüzde 10,8 ile traktör ve yüzde 5,1 ile kamyonet, takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 22 adet azaldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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