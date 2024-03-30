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Kastamonu'da Şubat Ayında Yapılan İhracat Yüzde 4,2 Arttı

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Kastamonu'da Şubat ayında yapılan ihracat 10 milyon 355 bin dolar olarak açıklandı. Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, 2024 yılı Şubat ayında Kastamonu'dan yapılan ihracat 10 milyon 355 bin dolar oldu. Kastamonu'nun 2024 yılı Şubat ayındaki ithalatı ise 3 milyon 105 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,0 azaldığı görüldü. Şubat ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 333,5 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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