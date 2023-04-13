Kastamonu'da kapalı pazar alanı ihalesi gerçekleştirildi

Kastamonu'da kapalı pazar yeri inşa edilmesi için yapılan ihale sonuçlandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne inşa edilecek kapalı pazar alanı için ihale düzenlendi. Kastamonu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen ihale, açık ihale usulüne göre yapıldı. İhale, 16 milyon 330 bin TL bedel ile sonuçlandı. Kapalı pazar alanı projesinin, sözleşmenin imzalanmasının ardından 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Göreve geldiği ilk günden beri Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya Yolu mevkiindeki bölgenin eksiklerinin giderilmesi ve bölgenin daha yaşanabilir bir hal alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Her bölgenin olduğu gibi Tosya Yolu mevkiinde de eksiklikleri gideriyoruz. Biz göreve geldiğimizde bölgenin alt yapı anlamında çok ciddi problemleri vardı. Bugün bu sorunları büyük ölçüde çözdük" dedi.

Ortak akla ve bölge halkıyla istişareye önem verdiğinin altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "Bölgede hemşehrilerimizle yaptığımız istişarelerde buraya bir kapalı Pazar alanı talebi oldu. Biz de projelerimiz arasında bu çalışmanın var olduğunu alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını beklediğimizi söylemiştik. Bugün bu sözümüzü tuttuk. Alt yapı çalışmalarımızın büyük bölümünü bitirdik ve kapalı pazar alanı ihalemizi gerçekleştirdik. Ortak akla önem verdiğimiz için yaptığımız projelerde istişareye önem veriyoruz. 5 bin metrekare alan içerisinde bin 400 metrekare oturumlu toplam 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip, 2 katlı olarak projelendirilen ve radyant ısıtma sistemine sahip olacak kapalı pazar yeri projemizi 6 ay gibi kısa bir sürede bitireceğiz. Bu çerçevede bölgeye 16 milyon 330 bin liralık daha yatırım yapmış olacağız. Hemşehrilerimizin bir ihtiyacına daha cevap verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni pazar alanımız bölgeye ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Pazar alanımız bittiğinde hem pazarcı esnafımız hem de hemşehrilerimiz soğuktan da sıcaktan da etkilenmeden satışını ve alışverişini gerçekleştirebilecek. Kastamonumuzun her alanında çalışmaya, üretmeye ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerinin kullandı. - KASTAMONU