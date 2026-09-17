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Kastamonu’da Ağustos ayında 560 konut satıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’da Ağustos ayında 560 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Ağustos ayında 560 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ağustos ayında Kastamonu genelinde 560 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 134 adet azaldı. Ağustos ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 77 adet oldu. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 10 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 13,8 oldu. İpotekli satılan konutların 30 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 47 tanesi de ikinci el satıştan oluştu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 144 adet azalarak 483 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,3 oldu.

Ağustos ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 13 adet artarak 245 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 43,8 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 147 adet azalarak 315 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,3 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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