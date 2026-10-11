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Kastamonu Cide'de palamut bolluğu kiloluk balığın fiyatını 40-60 TL'ye düşürdü

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Kastamonu Cide'de palamut bolluğu kiloluk balığın fiyatını 40-60 TL'ye düşürdü
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde palamut bolluğu yaşanıyor; sezon başında tanesi 200 TL olan kiloluk palamutlar şu anda 40 ila 60 TL'ye satılıyor. Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar Cide Limanı'ndaki satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Karadeniz kıyısında bulunan Kastamonu'nun Cide ilçesinde palamut bereketi yaşanıyor. Palamut bolluğu sebebiyle kiloluk balıkların tanesi 40 ila 60 TL'ye satıldı.

Karadeniz'in önemli balıkçılık noktalarından Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize çılan balıkçılar, kasa kasa palamutla dönüyor. Balık bolluğu sebebiyle tezgahlardaki fiyatların düşmesi ise vatandaşın yüzünü güldürüyor. Sezon başladığında tanesi 200 liradan satışa sunulan kiloluk palamutlar, şu anda tezgahlarda 40 ila 60 TL arasında satışa sunuluyor.

Vatandaşlar, fiyatların düşmesiyle Cide Limanında bulunan satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Neredeyse her teknenin balıkla döndüğü ilçede yaşanan bolluk sebebiyle vatandaşlar ucuz balık yemenin sevincini yaşıyor.

Cide ilçesinde balıkçılık yapan kaptan Nuri Ak, "Allah'ın izniyle bu yıl çok bereketli geçiyor. Balık bol olduğu için fiyatları da uygun. Milletimiz uygun fiyata balık yiyor. Bazı yerlerde balık fiyatları 40 TL'ye kadar düştü. Bu fiyatlarla balıkçıların para kazanma ihtimal, zayıf. Balık olduğu zaman tutuluyor, olmadığı zaman balık tutamazsınız. Dolayısıyla bizler balık tutacağız, milletimiz de yiyecek. Çünkü bu yıl balıkta bolluk var, balık bol olduğu zaman fiyatları ucuzluyor. Şu anda her yerde balık var. Bu sezondan zaten bizler umutluyduk, daha öncesinden balığın bol olacağı da belliydi. Fakat fiyatların bu kadar düşeceğini tahmin etmemiştik. Yine de Allah'a şükürler olsun, sürümden kazanıyoruz. Masraflarımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Yoksa çok iyi bir para kazanda durumumuz yok. Balıkçılık kolay bir iş değil, ekip işiyle oluyor. Akşam bir çıkıyorsunuz, sabaha kadar denizdesiniz. Allah'a şükürler olsun, bolluk var, yine de balık tutabiliyoruz. Fiyatlar bir tık daha yüksek olsa biraz daha iyi olacak ama sevindirici tarafı da herkes en azından uygun fiyata balık yiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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