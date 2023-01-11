Kastamonu Belediyesi'nde en düşük maaş 12 bin lira olarak belirlendi Başkan Vidinlioğlu: "Bir söz vermiştik; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"KASTAMONU Kastamonu Belediyesi tarafından 2023 yılında en düşük maaş 12 bin Türk lirası olarak belirlendi.

Kastamonu Belediyesi'nde en düşük maaş 12 bin lira olarak belirlendi

Başkan Vidinlioğlu: "Bir söz vermiştik; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

KASTAMONU Kastamonu Belediyesi tarafından 2023 yılında en düşük maaş 12 bin Türk lirası olarak belirlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bu artışlarla işçilerimizin ücretlerinde yüzde 30, sözleşmeli personelimizin ücretlerinde ise ek ödemelerde dahil yüzde 30 ile 34'lük bir oranda artışı sağlamış oluyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kastamonu Belediye Meclisi, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, çalışanlara müjde vererek en düşük maaşı 12 bin TL olarak belirlediklerini duyurdu.

"2 bin 550 Türk lirası artış yapıyoruz"

Yaptıkları artış ile çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, "Daha öncesinden bizlerin vermiş olduğu bir söz vardı, bugün bu sözümüzü yerimize getirmenin sevincini yaşıyoruz. Belediyemizde en düşük maaşı 12 bin Türk lirası olarak belirledik. Belediyemizde çalışan kadrolu ve şirket işçilerine verdiğimiz ücret zam oranları enflasyonun altında kaldığından ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren asgari ücrete gelen artışı da göz önünde bulundurarak iyileştirme yapıyoruz. Kadrolu ve şirket personellerimizin yemek ücretlerini de 1 Ocak'tan itibaren günlük net 55 Türk lirası olarak düzenliyoruz. Toplam artışları göz önüne aldığımızda Kastamonu Belediyesi olarak çalışanlarımıza en düşük 12 bin Türk lirası maaş vereceğiz. Bununla birlikte belediyemizde sözleşmeli personelin net ücretlerinde 2 bin 550 Türk lirası artış yapıyoruz. Bu artışlarla işçilerimizin ücretlerinde yüzde 30, sözleşmeli personelimizin ücretlerinde ise ek ödemelerde dahil yüzde 30 ile 34'lük bir oranda artışı sağlamış oluyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.