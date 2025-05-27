Kaspersky: META Bölgesinde Mobil Saldırılar Artış Gösteriyor

Kaspersky: META Bölgesinde Mobil Saldırılar Artış Gösteriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky, META bölgesindeki mobil tehdit dinamiklerini açıkladı. Orta Doğu'da siber saldırılar %43 artarken, Türkiye ve Afrika'da düşüş yaşandı. Yeni zararlı yazılımlar ve tehditlerin artışına dikkat çekildi.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) uzmanları, META bölgesinde siber saldırı oranlarının 2025'in ilk çeyreğinde geçen çeyreğe göre sabit kaldığını, Orta Doğu'da ise yüzde 43 artışla 57 binin üzerinde mobil saldırı kaydedildiğini bildirdi.

GReAT uzmanları, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde şekillenen mobil tehdit dinamiklerine dair en güncel eğilimleri Kaspersky tarafından Tayland'ın Phuket Adası'nda bu yıl onuncusu düzenlenen Cyber Security Weekend (Siber Güvenlik Haftasonu)-META 2025 Konferansı'nda paylaştı.

Verilere göre, Türkiye ve Afrika'da mobil tehditlerde düşüş kaydedildi. Türkiye'de geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 16 azalışla 28 bin 592 saldırı rapor edilirken, Afrika kıtasında yüzde 17 düşüşle 94 bin 270 saldırı tespit edildi.

Mobil platformlar siber suçlular için giderek daha cazip hale gelirken, saldırılar da daha karmaşık ve hedefli hale dönüştü. Saldırganlar kurbanların cihazlarına erişmek için sosyal medya platformları ve resmi olmayan uygulama mağazaları gibi birden fazla yöntemi içeren kademeli bir bulaşma stratejisi izledi.

Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi platformlar üzerinden yayılan sahte düğün davetiyeleriyle dağıtılan "Tria Trojan" adlı zararlı yazılım, kullanıcıları yasal uygulama gibi görünen kötü amaçlı APK dosyalarını indirmeye ikna etmeye çalışıyor.

SparkCat yapay zeka ile veri topluyor

Kaspersky uzmanları, SparkCat adlı yapay zeka destekli yeni bir Truva atı keşfettiklerini ve bu yazılımın hem App Store hem de Google Play üzerinden 242 binden fazla kez indirildiğini aktardı. SparkCat'in, dokuz farklı dilde kripto para ve hassas bilgileri taramak amacıyla makine öğrenmesinden faydalandığı tespit edildi.

Ayrıca, piyasaya sunulmadan önce kötü amaçlı yazılımlarla yüklü olarak gelen sahte akıllı telefon modellerine de dikkat çekildi. Bu cihazlarda "Triada" isimli kötü amaçlı yazılımın değiştirilmiş versiyonlarının önceden yüklü olduğu gözlemlendi.

Kaspersky, mobil tehditlerden korunmak isteyen kullanıcıların yalnızca resmi uygulama mağazalarından yazılım indirmesini, uygulama izinlerini dikkatle yönetmesini, güvenilir mobil güvenlik çözümleri kullanmasını ve güncellemeleri zamanında gerçekleştirmesini öneriyor.

"Siber güvenlik reaktif değil proaktif olmalı"

Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Shishkova, META bölgesindeki bazı ülkelerde mobil saldırıların azalmasının olumlu bir sinyal olabileceğini belirtti.

Shishkova, "Bu durum farkındalığın arttığını ve koruyucu önlemlerin işe yaramaya başladığını gösterebilir. Ancak tehdit henüz ortadan kalkmış değil. Siber suçlular giderek daha yetenekli ve seçici hale geliyor, karmaşık yapay zeka destekli ve hedefli saldırılardan giderek daha fazla yararlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

En dikkatli kullanıcıların bile karmaşık tehditleri fark edemeyebileceğini belirten Shishkova, "Bu yüzden siber güvenlik reaktif değil proaktif olmalıdır. Siber suçluların önüne geçmek için teknoloji şirketlerinin yenilikçiliği, güvenlik uzmanlarının uzmanlığı ve kullanıcıların farkındalığı gerekiyor. Bu ortak bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Sokak ortasında eşini katleden zanlıdan çıldırtan ifade: KADES'e basacağını sandım

Eşini sokak ortasında katleden zanlıdan çıldırtan ifade
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.