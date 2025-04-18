Kaspersky'den Kullanıcıları Dikkatli Olmaları İçin Uyarı: Yapay Zeka ve Veri Güvenliği

Kaspersky uzmanları, kişisel bilgi ve fotoğraf yükleyerek yapay zekayla animasyon görüntüsü oluşturulmasıyla ilgili, kullanıcıları çevrim içi paylaşılan bilgiler konusunda dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya kullanıcılarının kişisel fotoğraflarını yapay zeka platformlarına yükleyerek hiper gerçekçi bebekler veya anime figürleri gibi eğlenceli görseller oluşturma eğilimi, siber güvenlik ve gizlilik açısından ciddi riskler barındırıyor.

Eğlenceli gibi gözüken bu eğilim, veri gizliliği ve dijital güvenlik konusunda bazı endişelere yol açıyor. Kullanıcıların isim, iş, hobi ve aile gibi kişisel bilgileri yapay zeka platformlarına yüklemesi masum görünse de kimlik hırsızlığı, kimlik avı saldırıları ve biyometrik verilerin izinsiz kullanımı gibi tehditleri beraberinde getiriyor.

Kaspersky tarafından Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde gerçekleştirilen araştırma, bu konuda çarpıcı veriler sunuyor. Katılımcıların yüzde 47'si gizliliğini korumak için bilgisayar kamerasını kapatırken, yüzde 42'si güvenli gezinme amacıyla gizli modu kullanıyor. Ancak buna rağmen, önemli bir kısmın hala riskli çevrim içi davranışlarda bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan katılımcıların yüzde 52'si, çevrim içi oyunlar ve testlere erişebilmek için kişisel bilgilerini doğrulanmamış kaynaklarla paylaştığını itiraf ediyor. Türkiye özelinde bu oranlar sırasıyla yüzde 50, yüzde 39 ve yüzde 50 olarak ölçüldü. Bu tür eylemler, çoğu zaman potansiyel güvenlik riskleri dikkate alınmadan gerçekleştirildiği açıklandı.

Kaspersky'den kişisel verilerin korunmasına yönelik öneriler

Kaspersky uzmanları, kişisel verilerin güvenliği için yapay zeka tabanlı uygulamaları kullanmadan önce gizlilik politikalarının dikkatle okunmasını, verilerin nasıl işlendiğini ve söz konusu verilerin üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığının mutlaka anlaşılmasını tavsiye etti.

Kullanıcıların özellikle adres ya da finansal bilgiler gibi hassas içerikleri bu tür platformlarla paylaşmaktan kaçınmaları gerektiği paylaşıldı.

Ayrıca, yüz verilerinin biyometrik profilleme amacıyla kullanılabileceği riskine karşı, yüksek çözünürlüklü yüz fotoğrafları yerine daha genel ya da manzara temalı görsellerin tercih edilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, uygulama izinlerinin gözden geçirilmesi, yalnızca gerekli erişimlerin onaylanması ve konum ya da rehber gibi özel verilere ulaşmak isteyen platformlara karşı temkinli olunmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu süreçte güvenilir güvenlik yazılımlarının kullanılmasına işaret eden uzmanlar, bu tür çözümlerin olası tehditleri tespit ederek engelleyebileceğini belirtiyor.

Dijital dünyada bilinçli kararlar alabilmek için güncel eğilimler ve siber riskler hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğinin altı çizilirken, kullanıcıların finansal ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak izlemeleri, yetkisiz erişimlere karşı erken önlem alabilmeleri uzmanlar açısından önemli görülüyor.

Aynı zamanda olası tehditleri tespit etmek ve önlemek için kullanıcıların cihazlarına Kaspersky Premium gibi güvenilir siber güvenlik yazılımlarıyla korunması gerektiği aktarıldı.

Kaspersky MEA Bölgesi Teknik Uzmanı Brandon Muller, ilgili potansiyel risklere karşı farkındalığın önemli olduğunu belirtti.

Muller, "Bu verilere siber saldırganlar tarafından erişilebileceğini akılda tutmak gerekir. Kullanıcılar ayrıntılı kişisel bilgilerini ve görüntülerini paylaşarak farkında olmadan dolandırıcılara dijital kimliklerini tehlikeye atmak veya sosyal mühendislik mesajları oluşturmak için gereken verileri sağlayabilir. Dijital çağda, çevrim içi trendlerden keyif almayı gizlilikle ilgili sonuçların farkında olarak dengelemek çok önemlidir. Kullanıcılar kendilerini siber güvenlik konusunda eğiterek ve proaktif adımlar atarak dijital kimliklerini daha iyi koruyabilirler ve gizliliklerinden ödün vermeden trendlerin tadını çıkarabilirler." değerlendirmesinde bulundu.