Kasımda Güven Endeksi Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kasım ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi artış gösterdi. Hizmet sektörü %1, perakende ticaret %0,9, inşaat sektörü ise %1,5 oranında yükseldi.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1 artarak 111,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artışla 114,2 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 yükselişle 84,9 değerini aldı.

Hizmet sektöründe kasımda geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 2,3, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,5 artarken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde, iş hacmi-satışlar yüzde 2,3, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1 yükselirken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,1, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,7 yükseldi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
