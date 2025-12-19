Haberler

Kurulan-kapanan şirketler

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) açıkladığı verilere göre, 2023 Kasım ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre azaldı. Kapanan şirket sayısında da benzer bir düşüş gözlemlendi. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin sayısı ise 773 olarak kaydedildi.

Türkiye'de kasımda 9 bin 636 şirket ve kooperatifin kuruluş işlemi yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 9,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,4, kooperatif sayısı yüzde 1,4 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,7, kooperatif sayısı yüzde 1 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,6 geriledi.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kooperatif sayısı yüzde 33 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 5,7, kooperatif sayısında yüzde 2,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,7 azalış kayıtlara geçti.

Tüm illerde şirket kuruldu

Türkiye'de geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kasımda kurulan 9 bin 636 şirket ve kooperatifin yüzde 87,8'ini limitet şirketler, yüzde 10,7'sini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir'de faaliyete geçti.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 152'si ticaret, 1486'sı inşaat ve 1159'u imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 669'u inşaat, 374'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 113'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 909'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 356'sı imalat ve 232'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 482'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 220'sinin inşaat, 141'ünün ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kasımda 140 kooperatif kurulurken bunların 104'ü konut yapı, 21'i işletme, 4'ü motorlu taşıyıcılar, 4'ü de üretim ve pazarlama kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğer kooperatifler de çeşitli alanlarda faaliyete başladı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 773 yabancı ortak sermayeli şirketin 22'si İran, 12'si Azerbaycan ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 67'si anonim, 706'sı limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,2'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Böylece, 2025 yılında kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 965'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 367'si ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı, 310'u ise diğer posta ve kurye faaliyetleri sektöründe kurulmuş oldu.

11 ayda 100 bin 984 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalışla 100 bin 984'e geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 8,9 artışla 25 bin 987'ye yükseldi.

(Bitti)

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
