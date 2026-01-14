Haberler

Kasım ayında tavuk eti üretim 233 bin 887 ton oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında tavuk eti üretimi 233 bin 887 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,77 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarken, kasım ayı itibarıyla tavuk eti üretiminde belirli bir düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,9 arttı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,9 arttı.

Bir önceki ay 247 bin 392 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 233 bin 887 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 918 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 1 milyar 771 milyon 906 bin adet oldu. - İSTANBUL

