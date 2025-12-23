Kasım ayında 2,27 trilyon TL tutarında ödeme kartla yapıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2,27 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kasım ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, 2,27 trilyon TL tutarında 1,8 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 büyüme ile 710,7 milyar TL oldu.

Kart sayıları gelişimi

Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 142,3 milyon, banka kartı sayısı 215,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 108,4 milyon adet oldu.

2024 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10'luk, banka kartı adedinde yüzde 11'lik artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 2'lik düşüş yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 465,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2.266,3 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.932,5 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 326,5 milyar TL'sinde banka kartları, 7,3 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 48, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 64 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -77 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Kasım ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,8 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 1.018,0 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 705,0 milyon adedinde banka kartları, 32,4 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 32 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -73 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 710,7 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 32 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 254,2 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15'tir.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1.162,4 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 723,3 milyar TL oldu. Kasım ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. - İSTANBUL