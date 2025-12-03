Haberler

Kasımda fiyatı en çok artan evcil hayvan ürünleri oldu
Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9,52 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

EN ÇOK TAZE SEBZELER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.

EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI PATLADI

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

TAZE SEBZE FİYATLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
