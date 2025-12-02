Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

İTO'nun perakende fiyat endeksinde yer alan 336 ürünün fiyat hareketleri incelendiğinde; 178 üründe artış, 57 üründe ise düşüş yaşandı. Geri kalan ürünlerde fiyat değişimi gözlenmedi.

SİNEMA VE TİYATRO BİLETLERİ LİSTENİN ZİRVESİNDE

Kasım ayında fiyatı en fazla yükselen ürün, yüzde 13 ile sinema ve tiyatro biletleri oldu. Bu kalemi:

%10,57 ile mercimek,

%8,70 ile margarin,

%8,47 ile fındık ezmesi,

%7,87 ile kuru fasulye,

%7,62 ile gofret,

%6,91 ile portakal izledi.

FİYAT ARTIŞININ DİKKAT ÇEKTİĞİ DİĞER ÜRÜNLER ARASINDA:

Oyuncak (%6,74)

Zeytinyağı (%6,70)

Paketli toz tatlılar (%6,70)

Reçel (%6,57)

Pirinç (%6,49)

yer aldı. Ayrıca konserve mısırda %6,18, şampuanda %5,83, dondurulmuş börekte %5,48, nohutta ise %5,13 oranında artış kaydedildi.

KARNABAHAR FİYATINDA SERT DÜŞÜŞ: %45,91

Kasım ayının fiyatı en çok düşen ürünü ise %45,91'lik gerilemeyle karnabahar oldu. Sebze fiyatlarında görülen düşüşü şu ürünler takip etti:

Kıvırcık salata (%26,67)

Taze fasulye (%20,35)

Uçak biletleri (%17,02)

Pırasa (%15,92)

Ispanak (%13,25)

Limon (%13,21)

Dolmalık biber (%11,84)

Kasım ayındaki fiyat hareketleri, özellikle gıda ürünlerinde hem yükseliş hem düşüşlerin belirgin şekilde hissedildiği bir dönemi işaret etti.