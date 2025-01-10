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TÜİK 2024 yılı Kasım ayı işgücü verilerini yayımladı

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TÜİK'e göre, işsiz sayısı kasımda bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu

İşsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayı İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

ŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,8 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda ise yüzde 23,0 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 28,2 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,4 olarak tahmin edildi. - İSTANBUL

TÜİK 2024 yılı Kasım ayı işgücü verilerini yayımladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Işte bu. güçlü ekonomik veriler almaya başladıık.50 bin giden suriyeli yerine ise alınanlar olmasın. Yahu enflasyon düşünce işsizlik de düşmüş demek ki. EKONOMİ ekibi ne derse o. Içimize su serptiniz bu haber ile. Günaydın TÜRKİYE'm.

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