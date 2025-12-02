Haberler

Kasım Ayı Hal Endeksi: Domates Fiyatlarında Rekor Düşüş

Güncelleme:
Antalya Ticaret Borsası'nın açıkladığı verilere göre, Kasım ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda %43.15 azaldı. Aynı dönemde domates ve sebze işlem miktarında rekor artışlar kaydedilirken, meyve fiyatlarında da %51.48 artış görüldü.

Antalya Ticaret Borsası tarafından Kasım Ayı Hal Endeksi açıklandı. Kasım ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 43.15 azaldı.

Kasım ayı miktar endeksi değişimleri aylık bazda domateste yüzde 210.72 ve sebzede yüzde 112.73 arttı, meyvede yüzde -21.96 azalırken, yıllık bazda ise domateste yüzde 46.48 ve sebzede yüzde 73.54 arttı, meyvede ise yüzde -14.29 azaldı. Kasım ayında yıllık miktar endekslerinde, meyve miktar endeksi ortalama civarında, domates ve sebze miktar endeksi rekor artış gösterdi. Yıllık fiyat endekslerinde ise meyve fiyat endeksi ortalama civarında, domates ve sebze fiyat endeksi rekor azalış gösterdi. Kasım ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde -43.15 azaldı. Aynı dönemde domatesin yıllık işlem miktarı yüzde 46.48 oranında arttı. Bu durum fiyat endeksindeki düşüşte etkili oldu. Kasım ayında meyve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 51.48 arttı. Aynı dönemde meyvenin yıllık işlem miktarı yüzde -14.29 oranında azaldı. Bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu. Kasım ayında sebze fiyat endeksi yıllık bazda yüzde -41.36 azaldı. Aynı dönemde sebzenin yıllık işlem miktarı yüzde 73.54 oranında arttı. Bu durum fiyat endeksindeki düşüşte etkili oldu. Kasım ayında, son yedi yılın verileri dikkate alındığında domates ve sebze satış miktarı ortalamanın üzerinde, meyve satış miktarı ortalamanın altında. Domates ve meyve fiyat seviyesi ortalama civarında, sebze fiyat seviyesi ise ortalamanın altında gerçekleşti.

Kasım ayında domates işlem miktar endeksi yüzde 210.72 ile rekor artış, işlem fiyat endeksi ise yüzde -30.82 düşüş gösterdi. Son yedi yılın Kasım ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi ikinci en büyük azalış olarak kaydedildi. Kasım ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde -21.96 ile rekor azalış, işlem fiyat endeksi ise yüzde -6.67 düşüş gösterdi. Son yedi yılın Kasım ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi ikinci en büyük azalış olarak kaydedildi. Kasım ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 112.73 ile rekor artış, işlem fiyat endeksi yüzde -21.18 ile rekor azalış olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
