Tüik: Kasım Ayı Enflasyonu Yüzde 0,87, Yıllık Yüzde 31,07 Oldu
TÜİK verilerine göre Türkiye'de kasım ayında tüketici fiyatları aylık %0,87, yıllık %31,07 oranında artış gösterdi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları aylık yüzde 0,87 artarken, yıllık yüzde 31,07 artış gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 arttı.
(Sürecek)
Kaynak: ANKA / Ekonomi