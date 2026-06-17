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Kahramanmaraş'taki Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile su kaybı önlenecek

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta 4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile açık kanalların kapatılarak modern kapalı sisteme geçildiğini, 137 bin 560 dekar arazide yüzde 40 su kaybının önlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile açık kanalları kapattıklarını ve modern kapalı sisteme geçtiklerini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından projeye ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş'ta "suda sıfır kayıp" hedefiyle yapılan yatırıma dikkati çeken Yumaklı, "4 milyar lira bedelli Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile açık kanalları kapatıyor, modern kapalı sisteme geçiyoruz. 137 bin 560 dekar araziyi 430 kilometre boru hattıyla buluşturuyoruz, yüzde 40 su kaybını önlüyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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