Karsan, JEST Modelinin 10 Bininci Üretimini Tamamladı

Karsan, minibüs modeli JEST'in 10 bininci üretimini Bursa'daki Hasanağa Fabrikası'nda tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım çözümleri sunan Karsan, sektördeki 60'ıncı yılında önemli bir başarı imza attı. 2013'te üretimine başlanan JEST serisi, aradan geçen sürede Türkiye'den Amerika'ya, Japonya'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada tercih edilir hale geldi. 10 bininci aracın banttan indirilmesiyle önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.

Karsan'ın elektrikli modeli e-JEST, BMW imzalı 170 beygir gücündeki motoru ve 88 kilovat saat kapasiteli bataryasıyla 210 kilometreye kadar menzil sunuyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryasının yüzde 25'ini kendi kendine şarj edebilen araç, yüksek verimliliğiyle dikkat çekiyor.

e-JEST, 12 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma özelliği, USB girişi ve Wi-Fi uyumlu altyapısıyla binek otomobil konforunu küçük otobüs sınıfına taşıyor.

İlk üretiminden bir yıl sonra ödül alan model

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yönetcisi (CEO) Okan Baş, bu başarının yalnızca bir üretim rakamı olmadığını, aynı zamanda şirketin büyümesini ve sektördeki güçlü konumunu simgelediğini belirtti.

Baş, "Lojistikten üretime, kaliteden mühendisliğe kadar tüm süreçlerde aynı hedef doğrultusunda uyumla çalışarak bu başarıyı hep birlikte mümkün kıldık. Bu yolculukta emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karsan'ın teknolojik üstünlüğü ve esnek üretim gücüyle global bir marka haline geldiğini vurgulayan Baş, "Sadece 12 yılda ulaştığımız 10 bin adetlik JEST üretimi, bu modelin ne denli güçlü bir ürün olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu rakam, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini, sektördeki sağlam konumunu ve geleceğe olan inancını temsil ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Baş, EST üretimine müşteri ihtiyaçlarına yaratıcı, sürdürülebilir ve ilham veren çözümler sunan bir marka olarak başladıklarını vurgulayarak, ilk üretimin ertesi yılında aracın "Design Turkey" yarışmasında "En İyi Tasarım Ödülü" aldığı bilgisini verdi.

JEST+ modelinin 2017'de estetik ve teknolojik açıdan yenilenmesinden bir yıl sonra ise BMW işbirliğiyle geliştirilen elektrikli e-JEST'in tanıtıldığını kaydeden Baş, şunları aktardı:

"Bu adım, 5 yıldır aralıksız olarak Avrupa'nın en fazla satılan elektrikli minibüsünün Avrupa sahnesine ilk çıkış anıydı. Son olarak 2023'te Karsan e-JEST, sağdan direksiyonlu versiyonuyla Japonya pazarına giren ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası olarak önemli bir başarıya daha imzasını attı. 10 bininci JEST üretimi, hala gidecek çok yolumuz olduğunu bizlere gösteriyor ve bizi ayrıca motive ediyor."