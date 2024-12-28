Karsan, İstanbul'da Elektrikli Araçları ile Ulaşımı Kolaylaştırıyor

Karsan, elektrikli araç teknolojisini Antalya ve Bursa'nın ardından şimdi de İstanbul'da hizmete sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın Bursa Hasanağa'daki fabrikasında Güngören Belediyesi'ne teslim edilen 3 adet e-ATAK, belediyeye ait tesisler arasında görev yapacak.

Deneyimi inovasyon ile buluşturarak ürettiği elektrikli araçlarıyla, 6 metreden 18 metreye kadar tam ürün gamına sahip Avrupa'nın ilk ve tek markası olan Karsan, Türkiye pazarındaki gücünü de gerçekleştirdiği teslimatlarla artırıyor.

Karsan, yüzde 100 elektrikli modeli e-ATAK'ın kullanım alanını genişletecek yeni bir adım daha attı. 23 ülkeye yayılmış 1300 adedin üzerindeki elektrikli aracıyla hizmet veren şirket, Bursa'daki fabrikasında, İstanbul Güngören Belediyesi'ne 3 adet e-ATAK teslimatı gerçekleştirdi.

Güngören Belediyesi tarafından hayata geçmesi planlanan "Kolay Ulaşım Projesi" kapsamında Güngören'de yaşayanlar ilçe içindeki kültür durakları vasıtasıyla Hanımeli Konağı, kültür merkezi, spor tesisi gibi noktalara yüzde 100 elektrikli, 8 metrelik Karsan e-ATAK otobüsleri ile ulaşabilecek.

Gücünü kanıtlamış 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e-ATAK'ın 300 km'lik menzili sınıfının lideri olarak öne çıkıyor.

8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

"Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan'ın, ABD'den Japonya'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ihracat yaptığını ve hizmet götürdüğünü belirtti.

Arpacıoğlu, şirket olarak "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelinin Avrupa'da 2019'da tanıtıldığını ifade eden Arpacıoğlu, "Araç, pazara sunulduğu ilk yılından itibaren önemli satış başarılarına ulaştı. Avrupa'da dört yıl üst üste segment lideri olan bu modelimizi, kendi ülkemizin sokaklarında dolaşırken görmekten gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arpacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yandan başta Avrupa olmak üzere dünya üzerinde Karsan araç parkını hızla büyütürken diğer taraftan da Türkiye'nin toplu ulaşımını dönüştürmeye devam ediyoruz. Daha önce Antalya ve Bursa Belediyeleri'nin filolarında hizmet vermeye başlayan elektrikli otobüslerimizin, artık İstanbul'da, Güngören gibi trafik yoğunluğunun fazla olduğu bir ilçede hayatı kolaylaştırmak için çalışacak olması bizi gururlandırıyor. Dünyanın dört bir yanında tercih edilen kendini kanıtlamış elektrikli araçlarımızla, Güngören belediyesinin bu vizyoner projesiyle Türkiye'deki elektrikli filomuzu 67 adede çıkartarak, anavatanımızda da liderliğimizi sürdürüyoruz."