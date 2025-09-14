Karsan'ın e-JEST Elektrikli Minibüsü Fransa'da Resmi Katalogda Yerl aldı

Karsan'ın elektrikli minibüsü e-JEST, Fransa'da toplu taşıma satın alma merkezi Centrale d'Achat du Transport Public'in (CATP-Toplu Taşıma Satın Alma Merkezi) resmi ürün referans kataloğuna dahil edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir hareketlilik alanında yeni bir adım attı. Bu kapsamda şirketin elektrikli minibüsü e-JEST, Fransa'daki toplu taşıma satın alma merkezinin resmi ürün referans kataloğuna girdi.

Bu gelişmeyle Fransa'daki yerel otoriteler ve operatörler, e-JEST modelini 4 yıl boyunca ihale çağrısına gerek kalmadan doğrudan satın alabilecek. Uygulama, idari süreçlerde kolaylık ve sabit fiyat avantajı sağlayacak.

Kataloğa dahil edilme kararı, Karsan'ın kentsel alanlarda yolcu taşımacılığına uygun, kompakt ve sıfır emisyonlu çözümlerle Fransa'daki varlığını güçlendirme stratejisinin sürdüğünü de ortaya koydu.

Karsan'ın Fransa'daki yetkili satış ortağı HCI tarafından dağıtımı yapılan e-JEST, ülkede şirketin en çok tercih edilen modeli konumunda bulunuyor. HCI ayrıca Fransız denizaşırı bölgelerinin yanı sıra Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de de Karsan'ın resmi distribütörlüğünü yürütüyor. Bu işbirliğiyle Karsan, Fransa'daki toplu ulaşım dönüşümünde güvenilir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

Son 5 yıldır Avrupa'nın tercih edilen elektrikli minibüsü olma özelliğini koruyan e-JEST modeli, şirketin Fransa'daki en çok satılan aracı konumunda yer alıyor. e-JEST, güvenilirliği, kullanım kolaylığı ve şehir merkezlerinde toplu taşımaya uygun yapısıyla öne çıkıyor.

Dar sokaklar ve küçük servisler için ideal boyuta sahip olan e-JEST, tek şarjla 210 kilometrelik menzile, engelli erişimiyle 22 yolcu kapasitesine, maksimum yüzde 25 eğim kabiliyetine ve BMW'nin yüzde 100 elektrik teknolojisi sayesinde sıfır emisyona sahip bulunuyor.

"Yenilikçi çözümlerimiz sayesinde hedef pazarlarımızda büyümeye kararlılıkla devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Fransa'nın, Karsan'ın Avrupa'daki büyüme yolculuğunda stratejik öneme sahip, çok güçlü oldukları ve daha da büyümeyi hedefledikleri öncelikli pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Baş, bugün ülkede 250'den fazla e-JEST bulunduğunun bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece bir rakamsal başarı değil, aynı zamanda sunduğumuz sürdürülebilir, yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümlerin somut bir yansıması. 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' vizyonumuzla, güçlü ürünlerimiz ve yenilikçi çözümlerimiz sayesinde hedef pazarlarımızda büyümeye kararlılıkla devam ediyoruz. Markamıza ve sınıflarının en iyisi olan modellerimize duyulan güven, bir Türk markası olarak bizim azmimizi ve küresel ölçekte daha ileriye gitme motivasyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyor. CATP'nin resmi ürün referans kataloğuna girişimiz sayesinde, Fransa'daki güçlü konumumuzu daha da pekiştiriyor, aynı zamanda küresel ölçekte mobilitenin geleceğinde öncü olma yolunda büyük bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz."