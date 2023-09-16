Karsan, İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde Gümüş Kategorisinde Ödül Aldı

Karsan, Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nin (OİB) düzenlediği "İhracatın Şampiyonları Ödülleri"nin Gümüş kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın ulaşım altyapısının elektriklenmesinde öncü rol oynayan Karsan, yenilikçi modelleriyle elde ettiği başarıları ihracat verilerine yansıtmaya devam ediyor.

"Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" vizyonuyla global bir marka olma yolunda büyük adımlar atmaya devam eden Karsan, son teknolojiyle geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle Türkiye'nin ihracatındaki konumunu güçlendiriyor.

Pazar lideri modelleriyle ihracat sıralamasında basamakları hızla tırmanmaya devam eden şirket, OİB tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nin Gümüş kategorisinde ödül aldı.

Karsan, OİB'nin her yıl düzenlediği ve otomotiv endüstrisinde yılın en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluşlarının ödüllendirildiği etkinlikte bu yıl 65 basamak birden yukarı tırmanmayı başardı.

"Ürünlerimize talep her geçen gün artıyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Avrupa'nın toplu ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarla yenilemeye devam ettiklerini bildirdi.

Başarısını kanıtlamış ürünlerine talebin her geçen gün arttığını kaydeden Baş, "Bunun doğal sonucu olarak da ihracatımızdaki artış sürüyor. İhracatımızdaki artış sadece markamız için değil Türkiye ihracatının da artmasına önemli katkı sağlıyor.

Yeni ve yenilikçi ürünlerimizle şimdi de Avrupa'daki başarımızı Kuzey Amerika ve Japonya'ya da taşıyarak, ihracattaki gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baş, Karsan'ın sadece elektrikli araçlarla değil, yüksek teknolojili ürünlerle de sektörde yenilikçiliğini sürdürdüğünü kaydederek, otonom ve hidrojenli modellerle sektöre öncülük etmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Okan Baş, "Son 5 yılda e-Jest ile başlayan, arkasından e-Atak, Otonom e-Atak, 10-12-18 metre e-Ata ailesi ve son olarak da e-Ata Hydrogen ile devam eden gelişim yolculuğumuzla Avrupa'nın elektrikli mobilite dönüşümüne öncülük ediyoruz.

Kendini kanıtlamış modellerimizden yüzde 100 elektrikli e-Jest, üst üste 3 yıldır Avrupa'da pazar lideri konumunda. Aynı şekilde e-Atak da 2 yıldır üst üste Avrupa'nın pazar lideri oldu. Yeni ve yenilikçi ürünlerimizle mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.