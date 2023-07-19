Kars Valisi Türker Öksüz, il genelinde 9 sektörün 235 projesinin bulunduğunu belirtti.

Öksüz, 235 projenin 13'ünün tamamlandığını, 116'sının devam ettiğini, 19'unun ihale aşamasında olduğunu, 83'üne henüz başlamadığını ve 4 işin de tasfiye edildiğini söyledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, "İl Yatırım Takip Sisteminde 9 sektörde 235 projemiz var. Bu projelerin toplam tutarı 24 milyar 746 milyon 829 bin 444 lira, önceki yıllar harcama toplamı 1 milyar 705 milyon 733 bin 200 lira, toplam yıl ödeneği de 1 milyar 185 milyon 702 bin 703 liradır. 2023 yılı harcama miktarı da şu ana kadar 286 milyon 194 bin 993 lira olarak gerçekleşmiştir. 235 projenin dağılımına baktığımızda; 13'ünün tamamlandığını, 116'sının devam ettiğini, 19'unun ihale aşamasında olduğunu, 83'üne henüz başlamadığını ve 4 tane işimizin de tasfiye edildiğini görüyoruz" dedi.

Öksüz, "Yatırımcı kuruluşlar bazında projelerimize baktığımız zaman DSİ 24. Bölge Müdürlüğü'nün 79, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 40, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü'nün 28, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nün 27, Kars Belediye Başkanlığı'nın 11, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nün 11, Kars Şeker Fabrikası ve Sarıkamış Belediye Başkanlığı'nın 7, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün 6, İller Bankası Erzurum Bölge Müdürlüğü, Kağızman Belediye Başkanlığı, Kars Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğünün 1'er projesi bulunmaktadır" diye konuştu.

Öksüz, "Projelerimizin sektörel dağılımında 92 tarım, 57 ulaşım, 45 eğitim, 17 imalat, 12 diğer kamu sosyal hizmetleri, 4 sağlık, 3 diğer kamu iktisadi hizmetleri, 3 konut ve 2 enerji olduğunu görüyoruz. İlçeler bazında da projelerimizin dağılımı; Merkez'de 101, Sarıkamış'ta 27, Kağızman'da 26, muhtelif ilçede 21, Arpaçay'da ve Selim'de 15, Akyaka'da 13, Susuz'da 9 ve Digor'da 8'dir" şeklinde konuştu. - KARS