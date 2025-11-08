Haberler

Kars'ta Yaralı Bozayı Tedavi Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım Bakanlığı, Kars Sarıkamış'ta yol kenarında bulunan yaralı bozayının tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlığına kavuştuktan sonra doğal habitatına bırakılacağını açıkladı.

Tarım Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kars Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan ve tedavi süreci devam eden bozayının sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Kars Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan ve köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayının, ekipler tarafından Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Yapılan kontrollerde kırık tespit edilmezken, vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı. Tedavi süreci devam eden bozayı, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidebilir

Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Doç. Dr. Keskin'den sağlıklı yağ tavsiyeleri: En faydalı 5 yağı açıkladı

Doç. Dr. Muhammed Keskin, en faydalı 5 yağı açıkladı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı

Gökay Kalaycıoğlu'ndan olay yorum: Perihan Savaş onun şansıydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.