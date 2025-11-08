Kars'ta Yaralı Bozayı Tedavi Altına Alındı

Tarım Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kars Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan ve tedavi süreci devam eden bozayının sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Kars Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan ve köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayının, ekipler tarafından Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Yapılan kontrollerde kırık tespit edilmezken, vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı. Tedavi süreci devam eden bozayı, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak." ifadesi kullanıldı.