Kars'ta Yapı Ruhsatları ve İskan Belgeleri Artış Gösterdi

Kars'ta Yapı Ruhsatları ve İskan Belgeleri Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Kars'ta 139 yapı için ruhsat verilirken, 507 daireye iskan belgesi verildi. İnşaat sektörü kentte canlılık gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Kars'ta toplam 139 yapı için yapı ruhsatı verildi.

Aynı çeyrekte yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilen daire sayısı ise 507 olarak kaydedildi. Bu rakam, hem konut arzındaki artışı hem de tamamlanan sayısını gözler önüne serdi.

Yapı ruhsatı verilen yapı sayısının, inşaat sektörünün kentteki canlılığını ve yatırımcıların ilgisini ortaya koyduğunu belirten uzmanlar, yapı kullanma izin belgelerinin ise projelerin tamamlanıp oturuma hazır hale geldiğinin göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Kars'ta inşaat sektöründeki gelişmeler, kent ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra istihdamı da olumlu yönde etkiliyor. 2025 yılı genelinde bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Öte yandan TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde yapı ruhsatı ve kullanma izni şöyle sıralandı.

Ağrı'da 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 676 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 366 oldu. Kars'ta 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 139 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 507 oldu. Iğdır'da 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 397 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 318 oldu ve Ardahan'da 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 24 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 26 oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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