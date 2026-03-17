Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 55 bin 158'e ulaştı

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Şubat ayı sonu itibarıyla kent genelinde kayıtlı araç sayısı 55 bin 158'e ulaştı.

Kentteki araçların büyük bölümünü otomobiller oluştururken, bunu traktör, kamyonet ve motosikletler takip etti. Özellikle kırsal kesimde tarım faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle traktör sayısının da dikkat çekici seviyede olduğu görüldü.

Öte yandan, araç sayısındaki artışa paralel olarak şehir içi ve şehirler arası trafikte yoğunluk da zaman zaman hissediliyor. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle kış şartlarının etkili olduğu bölgede dikkatli ve kontrollü araç kullanılması gerektiğini belirtti.

Kars'ta araç sayısındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Kentte hem bireysel araç kullanımının yaygınlaşması hem de ticari faaliyetlerin artması, trafiğe kayıtlı araç sayısındaki yükselişte etkili oluyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı