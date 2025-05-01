Kars'ta Ticaret Verileri Açıklandı: İhracat 223 Bin Dolar, İthalat 601 Bin Dolar

Kars'ta ihracat 223 bin dolar, ithalat 601 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,4, ithalat yüzde 2,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da Mart ayı ihracat ve ithalat verileri açıklandı.

Buna göre TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 223 bin dolar, ithalat 601 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ağrı'da ihracat 2 milyon 173 bin dolar, ithalat 11 milyon 191 bin dolar, Iğdır'da ihracat 4 milyon 778 bin dolar, ithalat 5 milyon 801 bin dolar ve Ardahan'da Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 581 bin dolar, ithalat 186 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARS