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Kars'ta Ortak Tarım Politikasına Yönelik Toplantı Yapıldı

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Kars'ta düzenlenen 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nda, tarım ve hayvancılıkta üretimi artırma hedefleri ele alındı. Vali Ziya Polat, üretim ve marka değeri vurgusu yaparak Kars Kaşarı gibi yerel ürünlerin yurtdışına satılması gerektiğini ifade etti.

Kars'ta Türkiye'nin Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı IPARD Yönetim Otoritesi olarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Ortak Tarım Politikası Ağı Teknik Destek Projesi ile "26 Bölge Merkez İllerinde İzleme-Değerlendirme Komite Toplantısı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Bölge Koordinatörlü koordinasyonunda bir otelin toplantısı salonunda düzenlenen ve Ağrı, Ardahan ile Iğdır illeri temsilcilerinin katılımı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ziya Polat, "Tarım ve hayvancılığı yaparken, hep söylüyoruz ya üretmemiz lazım. Üretim, üretim, üretim, Tabi üretmek bu işin en kolayı, devletimiz üreticiye desteği veriyor. Tabi üretilen maddeyi iyi bir yere satılması lazım. Ürettiğini iyi fiyata, marka değeri yaparak iyi fiyata satmamız lazım. Kars Kaşarı, Türkiye'de bir marka, Kars'ta marka değeri olan kaşarları grevyerleri üretelim. Artı yurt dışına da satmamız gerekiyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı da; Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı Yapısı ve LEADER Hakkında Bilgilendirme, Potansiyel Yerel Eylem Gruplarının Oluşturulması ve Yerel Kalkınma Stratejileri Hazırlanması ve Bölgesel ve Yerel Kalkınma Stratejileri taslak içeriklerinin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıya, Vali Ziya Polat, Ağrı Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Kars Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel,Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, TKDK Koordinatörü Bekir Güre, Ağrı, Ardahan ile Iğdır illeri temsilcileri ve STK'lar katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Yönetim Ekonomi Güncel Tarım kars

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