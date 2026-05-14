Kars'ta konut satışları Nisan ayında 328'e ulaştı

Türkiye genelinde konut satışlarına ilişkin Nisan 2026 verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Kars'ta Nisan ayında toplam 328 konut satışı gerçekleştirildi.

Açıklanan rakamlar, kentte gayrimenkul hareketliliğinin devam ettiğini ortaya koyarken; satışların büyük bölümünü ikinci el konut işlemleri oluşturdu. İlk el ve ikinci el satışların yanı sıra ipotekli ve diğer satış türlerinde de hareketlilik yaşandı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Özellikle büyükşehirlerdeki hareketlilik sürerken, Anadolu şehirlerinde de konut piyasasında canlılık gözlendi.

Kars'ta gerçekleşen 328 konut satışı; kentteki barınma ihtiyacı, yatırım amaçlı alımlar ve mevsimsel hareketlilikle ilişkilendirildi. Uzmanlar, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda satış rakamlarında artış yaşanabileceğini değerlendiriyor.

Faiz oranları ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle ipotekli konut satışlarında temkinli bir seyir izlenirken, ikinci el konut piyasasındaki hareketlilik dikkat çekti. Özellikle şehir merkezinde bulunan daireler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti.

Gayrimenkul sektör temsilcileri, konut fiyatlarındaki değişim ve kredi maliyetlerinin satış rakamlarını doğrudan etkilediğini belirterek, yaz aylarında piyasanın daha da hareketlenmesini beklediklerini ifade etti.

Kars'ta son dönemde artan yapılaşma, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni konut projeleri de satış rakamlarına yansıyor. Özellikle merkezi bölgelerdeki daireler ile yeni yapılan konut projelerine ilginin sürdüğü belirtildi.

TÜİK'in açıkladığı veriler, Kars'ta gayrimenkul sektörünün canlılığını koruduğunu ortaya koyarken, önümüzdeki aylarda açıklanacak veriler de sektörün yönü açısından önem taşıyor. - KARS

