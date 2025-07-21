Kars'ta Konut Satışları Haziran'da Hareketlendi

Kars'ta konut piyasası Haziran ayını hareketli geçirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il genelinde Haziran ayında 383 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, bölgedeki konut sektöründe gözle görülür bir canlanma yaşandığını gösteriyor.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise Haziran ayında konut satışı şöyle sıralandı. Kars'ta 383 konut, Ağrı'da 290 konut, Iğdır'da 151 konut ve Ardahan'da Haziran ayında 38 konut satıldı.

Öte yandan Kars'ta konut satışlarındaki artışta, bankaların uyguladığı cazip konut kredisi faiz oranları ve vatandaşların gayrimenkule olan ilgisinin devam etmesi gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle yatırım amaçlı konut alımlarının da satış rakamlarına olumlu yansıdığı belirtiliyor.

Haziran ayı verileri, Kars'taki gayrimenkul sektörünün potansiyelini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde de konut piyasasında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. - KARS