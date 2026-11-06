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Kars’ta indirimli doğal gaz limitleri 3 kat artırıldı

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Kars’ta indirimli doğal gaz limitleri 3 kat artırıldı
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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’ın girişimleri ve Kars’ın ağır kış şartlarının dikkate alınmasıyla, kentte indirimli doğal gaz kullanım limitleri yaklaşık 3 katına çıkarıldı.

Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın girişimleri ve Kars'ın ağır kış şartlarının dikkate alınmasıyla, kentte indirimli doğal gaz kullanım limitleri yaklaşık 3 katına çıkarıldı. Birim fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan gerçekleştirilen düzenlemeyle, Karslı vatandaşların kış aylarında doğal gaz giderlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Serhat şehri Kars'ta kış mevsiminin uzun ve sert geçmesi, ısınma ihtiyacının yüksek olması nedeniyle indirimli doğal gaz kullanım limitlerinin artırılması yönünde girişimlerde bulunuldu. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın girişimleri sonucunda Kars'ın iklim şartları ve vatandaşların ısınma ihtiyaçları dikkate alınarak kademeli doğal gaz tarifesinde indirimli tüketim sınırları yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenleme kapsamında kasım ayında daha önce 146 metreküp olarak uygulanan indirimli doğal gaz kullanım limiti 499 metreküpe yükseltildi. Aralık ayında ise 251 metreküp olan indirimli kullanım sınırı 682 metreküpe çıkarıldı. Böylece her iki ayda da indirimli tarifeden yararlanılabilecek doğal gaz miktarı önemli ölçüde artırılmış oldu.

Özellikle hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü, kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ta hayata geçirilen düzenlemenin, vatandaşların ısınma giderlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Birim fiyatlarda değişikliğe gidilmeden kullanım limitlerinin yükseltilmesiyle, daha fazla doğal gaz tüketiminin indirimli tarife kapsamında karşılanması amaçlanıyor.

Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ın kış şartlarının dikkate alınarak gerçekleştirilen düzenleme dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür ederek, yapılan iyileştirmenin Karslı hemşehrilerin bütçelerine katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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