Kars'ta 'fahiş' fiyat uygulaması sürüyor

Kars'ta 'fahiş' fiyat uygulaması aralıksız devam ediyor.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla oluşturulan ve aralarında Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Belediye Zabıta personellerinin de bulunduğu denetim ekipleri, il genelinde işyerinde denetim yapıyor.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde aynı ürünlerin fiyatları karşılaştırılıyor. İşyeri sahipleri uyarılıyor. Vatandaşların özellikle Ramazan ayında uygun fiyata gıda maddelerine ulaşımlarının sağlanması için gerekli tedbirler alınıyor.

Kars Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personelinden oluşturulan ekipler, kusurlu görülen işletme sahiplerini uyarıyor. Uyarıları dikkate alamayan işletmelere ise cezai işlem yapılıyor.

Öte yandan gıda denetim ekiplerinin Ramazan ayı sonuna kadar fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimleri aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - KARS